В Краснодарском крае ожидают суда четверо злоумышленников, уличенных полицейскими в мошенничестве

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении троих жителей Краснодара, Ростова-на-Дону и Севастополя в возрасте от 31 года до 54 лет по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 327 УК РФ.