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Саитов и Ибрагимов стали лучшими игроками сентября в ЮФЛ Юг

Голосование за лучших игроков сентября проходило в несколько этапов: лауреатов выбирали представители клубов ЮФЛ Юг, Оргкомитет турнира и подписчики нашего сообщества в ВК.

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