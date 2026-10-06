Саитов и Ибрагимов стали лучшими игроками сентября в ЮФЛ Юг

Голосование за лучших игроков сентября проходило в несколько этапов: лауреатов выбирали представители клубов ЮФЛ Юг, Оргкомитет турнира и подписчики нашего сообщества в ВК.
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