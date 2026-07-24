Zeekr 9X «ослеп» в Казахстане: премиальный внедорожник заблокировал часть функций при выезде из Китая

Владелец автомобиля стоимостью $73 500 больше суток не мог нормально пользоваться интеллектуальными системамиВ Китае обсуждают случай с владельцем Zeekr 9X, который столкнулся с серьёзными проблемами электроники во время поездки из Китая в Европу.
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