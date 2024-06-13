Сухое ароматное варенье из яблок! С ним не нужно долго возиться. Просто сказочное!

Очень жалею, что не узнала раньше об этом рецепте! Когда яблок много и ломаешь голову, что из них приготовить, находятся оригинальные решения… Сухое варенье из яблок в духовке не требует длительной возни и получается необыкновенно ароматным.
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