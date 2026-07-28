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Пятый канал

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В Раменском врачи спасли женщину после укуса гадюки

В Раменском врачи спасли женщину после укуса гадюки

В Раменской больнице врачи оказали помощь женщине, которую укусила гадюка на дачном участке. После нападения змеи у пациентки начала быстро отекать правая рука, а в местах укуса появились точечные кровоизлияния.

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