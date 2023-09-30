Офис Зеленского угрожает Москве блэкаутом

Украина будет предпринимать меры, чтобы граждане РФ почувствовали, что значит жить без света. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном антироссийским пропагандистким изданием «Новое время» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.