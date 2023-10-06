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Лучшие женские отряды специального назначения

Лучшие женские отряды специального назначения

С детства нам твердят, что мужчины должны быть храбрыми и отважными воинами, их долг – оберегать и защищать Родину от врагов, в то время, как миссия женщины – вести домашнее хозяйство и воспитывать детей.

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