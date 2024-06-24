Алтайские таможенники передали Народному фронту более тонны муки

Ее как гуманитарную помощь отправят в ДНР Более 1,1 тонны пшеничной хлебопекарной муки, которая была изъята при незаконном вывозе из России, алтайские таможенники передали Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию".
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