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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Алтайские таможенники передали Народному фронту более тонны муки

Алтайские таможенники передали Народному фронту более тонны муки

Ее как гуманитарную помощь отправят в ДНР Более 1,1 тонны пшеничной хлебопекарной муки, которая была изъята при незаконном вывозе из России, алтайские таможенники передали Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию".

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