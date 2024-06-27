Томский АПК по итогам 2023 год сохранил лидирующую позицию в Сибири

Губернатор Томской области подвел итоги развития агропромышленного комплекса в 2023 году. По его словам, объем производства сельскохозяйственной продукции составил почти 43 миллиарда рублей, что является значительным достижением.
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