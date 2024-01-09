Выступившего в носке на причинном месте солиста рок-группы «Щенки» Максима Тесли задержали в аэропорту Пулково

По предварительной информации, он собирался покинуть странуСолист рок-группы «Щенки» Максим Тесли (настоящее имя Максим Моисеев) задержан в аэропорту Пулково при попытке вылететь в Екатеринбург, а оттуда в Казахстан.
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