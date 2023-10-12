В каких ситуациях водитель имеет право отказаться от продувки на алкоголь

Справедливости ради стоит напомнить, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена ответственность в виде 30 000 рублей штрафа и лишения права управления машиной сроком до двух лет.
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