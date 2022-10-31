Жительница Красноярского края может получить до 5 лет колонии за поджог дома священника

В Красноярском крае местная жительница подожгла дом священника после ссоры с ним. Теперь женщина является фигурантом уголовного дела, передает пресс-служба регионального МВД.
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