Страна и люди

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Спешная подготовка к вероятному обмену ударами с Китаем. Возведение «зонтика» ПРО над Гуамом

Спешная подготовка к вероятному обмену ударами с Китаем. Возведение «зонтика» ПРО над Гуамом

На фоне резкого обострения военно-политической и оперативно-стратегической обстановки в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе, спровоцированного спешной подготовкой командования Объединённых ВС недавно сформированного альянса AUKUS к масштабной стратегической воздушно-космической операции по вытеснению АУГ и КУГ ВМС Китая из «9-пунктирной линии» в Южно-Китайском море (являющейся исключительной экономической зоной КНР в Бьендонге), а также блокированию амфибийно-десантных корабельных группировок китайского флота на дальних подступах к Тайваню, предметом особо пристального внимания экспертных кругов является развёртывание Пентагоном близ ВМБ Апра и АвБ Андерсен одной из двух приобретенных у израильской Rafael батарей противоракетного комплекса Iron Dome («Железный купол»).

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