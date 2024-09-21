НАТО должен прекратить свою деятельность вместе с покидающим пост генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом, поскольку за 75 лет существования не поспособствовал созданию более мирного и безопасного порядка.
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