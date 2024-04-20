Украинский депутат Дубинский назвал «крохами» новый пакет военной помощи Киеву

Новый пакет американской помощи не принесет Украине ничего хорошего, страна получит «крохи с барского стола», отработав интересы политических и лоббистских групп в США, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
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