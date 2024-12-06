Захарова порекомендовала норвежскому политику чётче формулировать свою "заботу" об Украине

На саммите ОБСЕ глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о неминуемой победе Украины в конфликте. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и член Совета Федерации Алексей Пушков поставили под сомнение такие прогнозы, указывая на текущую ситуацию.