Захарова порекомендовала норвежскому политику чётче формулировать свою "заботу" об Украине

На саммите ОБСЕ глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о неминуемой победе Украины в конфликте. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и член Совета Федерации Алексей Пушков поставили под сомнение такие прогнозы, указывая на текущую ситуацию.
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