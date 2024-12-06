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Захарова порекомендовала норвежскому политику чётче формулировать свою "заботу" об Украине

Захарова порекомендовала норвежскому политику чётче формулировать свою "заботу" об Украине

На саммите ОБСЕ глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о неминуемой победе Украины в конфликте. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и член Совета Федерации Алексей Пушков поставили под сомнение такие прогнозы, указывая на текущую ситуацию.

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