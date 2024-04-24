Скандальное заявление Филиппа Киркорова: «Зеленский получил все по блату» Елена ГалицкаяРоссийский певец и звезда Филипп Киркоров вновь стал объектом внимания прессы своими шокирующими откровениями о помощи, которую он, по его словам, оказал нынешнему президенту Украины, Владимиру Зеленскому, в его актерской карьере.