Скандальное заявление Филиппа Киркорова: «Зеленский получил все по блату» Елена ГалицкаяРоссийский певец и звезда Филипп Киркоров вновь стал объектом внимания прессы своими шокирующими откровениями о помощи, которую он, по его словам, оказал нынешнему президенту Украины, Владимиру Зеленскому, в его актерской карьере.
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