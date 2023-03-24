Почти без минусов: о погоде на выходных в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

В последние мартовские выходные жителям Уссурийска можно не ждать погодных сюрпризов. По прогнозу синоптиков, осадков в этот уикенд не предвидится, однако и столбики термометра высоко подниматься не собираются, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт "Примпогода" (12+).
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