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Почти без минусов: о погоде на выходных в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

Почти без минусов: о погоде на выходных в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

В последние мартовские выходные жителям Уссурийска можно не ждать погодных сюрпризов. По прогнозу синоптиков, осадков в этот уикенд не предвидится, однако и столбики термометра высоко подниматься не собираются, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт "Примпогода" (12+).

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