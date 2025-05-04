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Bloomberg: Рубио лишился союзника в Белом доме

Bloomberg: Рубио лишился союзника в Белом доме

Госсекретарь США Марко Рубио© AP Photo / Nathan Howard Государственный секретарь США Марко Рубио лишился союзника в Белом доме после увольнения Майка Уолтца с поста советника президента по национальной безопасности, их взгляды совпадали по множеству направлений, отличаясь от позиции других лиц, приближенных к американскому лидеру Дональду Трампу, сообщает Блумберг.

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