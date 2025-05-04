Bloomberg: Рубио лишился союзника в Белом доме

Госсекретарь США Марко Рубио© AP Photo / Nathan Howard Государственный секретарь США Марко Рубио лишился союзника в Белом доме после увольнения Майка Уолтца с поста советника президента по национальной безопасности, их взгляды совпадали по множеству направлений, отличаясь от позиции других лиц, приближенных к американскому лидеру Дональду Трампу, сообщает Блумберг.