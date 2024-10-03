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В Сети обсуждают необычно мощный взрыв в зоне СВО

В Сети обсуждают необычно мощный взрыв в зоне СВО

Российские военные нанесли мощный удар по пункту временной дислокации боевиков киевского режима в населенном пункте Черкасское Поречное Курской области.

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Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
Только один страшный вопрос остался,- сколько мирных жителей захватили ВСУ и наёмники в Курской области?
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19 час.
Тамара Кукушкина
А на Украине давно людей нет.Это набитые дерьмом куклы.Нет мозга,нет человека.Обкуренные идут напролом,не думают о своей семье.Потеряли всё,и себя тоже.
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1 час.

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