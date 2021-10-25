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ПОЧЕМУ НА МОВЕ ТАК МАЛО ГОВОРЯТ? СТАЛА ИЗВЕСТНА ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ПРИЗНАНИЯ "ДРЕВНЕЙШЕГО" ЯЗЫКА

ПОЧЕМУ НА МОВЕ ТАК МАЛО ГОВОРЯТ? СТАЛА ИЗВЕСТНА ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ПРИЗНАНИЯ "ДРЕВНЕЙШЕГО" ЯЗЫКА

MYKOLA TYS/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Стала известна одна из главных проблем мирового признания "древнейшего" украинского языка.

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