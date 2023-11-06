Рогов: ВСУ закидывают российские позиции бесшумными польскими минами

ВСУ стали закидывать бесшумными минами российские позиции на запорожском направлении. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир РоговЧитать далее.
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