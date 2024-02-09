Наука подтвердила: ходьба по лестнице действительно укрепляет здоровье, однако нужно соблюдать 7 правил

Что будет, если ходить по лестнице каждый день и отказаться от лифта? Мне смешно каждый раз, когда кто-то говорит: «Я не могу держать себя в форме, потому что нет денег, времени или возможности для посещения фитнес-клуба».
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