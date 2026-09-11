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Царьград

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Т-Банк предотвратил хищение 80 млн рублей с помощью "Антифрод"

Т-Банк предотвратил хищение 80 млн рублей с помощью "Антифрод"

Государственная система "Антифрод" от Т-Банка за первые месяцы работы пресекла попытки мошенничества на сумму свыше 80 млн рублей, защитив счета русских.

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