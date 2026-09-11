Т-Банк предотвратил хищение 80 млн рублей с помощью "Антифрод"

Государственная система "Антифрод" от Т-Банка за первые месяцы работы пресекла попытки мошенничества на сумму свыше 80 млн рублей, защитив счета русских.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Крах: США перешли...
- "Самокатный хаос"...
- ХМАО предупреждае...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым