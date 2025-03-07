На валютном рынке возобновилось ослабление рубля

Курс доллара США вырос почти на один рубль по данным межбанковского рынка на 22:00 мск 7 марта. В ходе торгов на рынке Forex курс американской валюты вырос на 1,1%, до 90 рублей, продолжив рост, прерванный 6 марта.
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