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Татар-информ

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В Казани новорожденным дали редкие имена Ясон, Янтимир и Денисия

В Казани новорожденным дали редкие имена Ясон, Янтимир и Денисия

Амир, Марк, Тимур, Ян и Камиль вошли в число популярных имен, которые жители Казани давали новорожденным мальчикам с 7 по 13 сентября.

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