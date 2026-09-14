В Казани новорожденным дали редкие имена Ясон, Янтимир и Денисия

Амир, Марк, Тимур, Ян и Камиль вошли в число популярных имен, которые жители Казани давали новорожденным мальчикам с 7 по 13 сентября.
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Куда катиться Мир! Имя дается человеку 1 Раз! Молодежь не думает о будущем своего ребёнка! Даже у собак имена красивее, чем некоторые безобразные имена!!!