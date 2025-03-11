TikTok создал заявку на регистрацию нового товарного знака в России

Компания «ТикТок Лтд.» (видеосервис TikTok) подала заявку на регистрацию товарного знака и логотипа для новой соцсети TikTok Notes в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на соответствующий документ.