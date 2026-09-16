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Царьград

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МТС разочаровала инвесторов новыми дивидендами, акции упали на 7,8%

МТС разочаровала инвесторов новыми дивидендами, акции упали на 7,8%

Индексы Московской биржи и РТС снизились, курс юаня вырос на 1 копейку. "М.Видео" увеличилось, став лидером роста.

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