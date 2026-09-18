Минпросвещения разработало новый учебный курс об отечественном кино

Новый учебный внеурочный курс об отечественном кино разработан для учеников 10-11-х классов, с этого учебного года его преподавание началось по выбору школ, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения России Максим Костенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пассажиры такси м...
- В России могут из...
- Российским студен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым