Экипажи танков Т-72Б3М уничтожили боевиков и их позиции в ЛНР

Минобороны РФ Экипажи танков Т-72Б3М 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" во время боевой работы уничтожили в ЛНР замаскированные позиции и боевиков ВСУ в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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