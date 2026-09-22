30 дней до депортации: почему «ценная рабочая сила» внезапно вспомнила о своей Родине

В миграционных чатах началась паника, и цифры в отчётах чиновников говорят сами за себя. По официальным данным миграционного агентства Узбекистана, только за две недели сентября Россию по собственной воле покинули 100 тысяч их граждан.
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Аверьянова конечно же права, но дело сейчас в другом. Как поведёт себя новоиспечённая гос дума. Либо она поведёт себя как предыдущая гос ДУРА, либо начнёт издавать законы в пользу Народа РОССИИ, а не мигрантов и как положено их выполнять! В том числи и вот эти которые перечислены в этой статье.
Автор статьи Олеся Аверьянова специализируется по мигрантам... И дня не проходит, что бы она статейку о мигрантах не написала... Видать кто-то из мигрантов ей сильно насолил...
Давно пора гнать их из страны. Нахлебники
Уезжают бездельники и иждивенцы! Не все хотят и могут найти работу! Те кто работает и получает хорошо ,те не спешат умотать! Да и напряжения они не создают в обществе! Им некогда! Они часто ассимилируются! Грубо говоря это нормальный путь, а пошли по пути больше что бы "оскомину" набить! Ну и как водиться не "сьели" Запускать всех без разбора это себе на шею проблемы навестить! А теперь их мужественно преодолевать!