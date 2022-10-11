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Под лежачий камень вода не течет. Китайский совет дня на вторник, 11 октября

Под лежачий камень вода не течет. Китайский совет дня на вторник, 11 октября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 11 октября? Во вторник вы можете поймать ощущение обессиленности.

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