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Карло Анчелотти: «Реал» стал чемпионом мира в 8-й раз. Мы счастливы»

Карло Анчелотти: «Реал» стал чемпионом мира в 8-й раз. Мы счастливы»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался после победы в финале клубного ЧМ. В решающей игре мадридцы обыграли «Аль-Хилаль» (5:3) и завоевали трофей.

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