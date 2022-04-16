Происшествия

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Похитителя 150 тысяч рублей у 91-летней женщины задержали полицейские в Челябинске

Похитителя 150 тысяч рублей у 91-летней женщины задержали полицейские в Челябинске

Полицейские задержали местного жителя, 2003 года рождения, похитившего у пожилой женщины 150 тысяч рублей.

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