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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Симеоне выиграл с «Атлетико» 50 из 103 матчей в ЛЧ. Лишь у Фергюсона, Венгера и Гвардиолы больше побед с одним клубом

«Атлетико» под руководством аргентинца обыграл миланцев (2:1; 3:2 по пенальти) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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