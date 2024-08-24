Отрицающий подлинность Туринской плащаницы атеист , стал христианином

Плащаница была создана в период между 1260 и 1390 годами.Известный продюсер Дэвид Рольф, который предложил Британскому музею миллион долларов за подделку Туринской плащаницы, прокомментировал новые исследования, подтверждающие, что она была создана во времена Иисуса Христа, сообщает Mirror.
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