Более миллиона человек проголосовали в Москве в системе ДЭГ

Москвичи активно проявляют свою гражданскую позицию Замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Александр Асафов рассказал журналистам, что в данный момент порядка миллиона человек уже проголосовали на выборах в Москве, используя систему дистанционного электронного голосования.