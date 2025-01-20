Владимир Потанин стал автором идеи сериала «Минуты тишины»

Ее премьера состоится 20 января. Сериал с Евгением Цыгановым в главной роли рассказывает о бизнесмене, который изменил свое отношение к деньгамВ понедельник, 20 января, на «Первом канале» состоится премьера сериала «Минута тишины».
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