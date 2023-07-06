В Сети появилось видео, как русский Су-34 сбрасывает планирующие бомбы

Сброс русских бомб ФАБ-500М62 попал на видео. Где и когда были сделаны кадры, неизвестноВ социальных сетях стал распространяться ролик, на котором показано, как русский бомбардировщик Су-34 сбрасывает планирующие авиационные бомбы ФАБ-500М62.