Пятая колонна, говорите?

Общество потребления и потребителей строили не один год, даже не одно десятилетие. Даже сейчас оно живет и здравствует и его реклама присутствует везде. Поэтому нечему удивляться. За один-два года радикально изменить это нельзя, тем более, если особо ничего в этом направлении не делать, кроме озвучивания соответствующих лозунгов . Тут работы непочатый край.

Сергей Туренко

Нужно этих злопыхателей выставлять на открытые площадки с их позицией чтобы жители знали с кем имеют дело и в целях воспитания что такое хорошо и что такое плохо. Пускай хоть один день побудут в Белгороде или приграничных районах где ежедневно не по одному обстрелу с разрушениями и жертвами может тогда мозги немного начнут по-другому работать. Можно на экскурсию свозить вместе с детьми. А на Донбасе люди 10 лет живут при постоянных обстрелах, это никак никого не напрягает? Чем они лучше голожопых с вечеринки, которым наплевать на проблемы своей страны и удовлетворяющих свои похоти.