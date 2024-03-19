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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Пятая колонна, говорите?

Пятая колонна, говорите?

Типа, вот эта вот вся гнилая интеллигенция, бизнесмены с гешефтом, завязанным на Украину, чиновники-коррупционеры, получающие свои дивиденды от наших врагов и прочие коллаборанты? Да если бы!Я тут почитал комментарии под постом в ВК калужского губернатора о беженцах из Белгорода.

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Комментарии
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Наталия
Общество потребления и потребителей строили не один год, даже не одно десятилетие. Даже сейчас оно живет и здравствует и его реклама присутствует везде. Поэтому нечему  удивляться. За один-два года радикально изменить это нельзя, тем более, если особо ничего в этом направлении не делать, кроме озвучивания соответствующих лозунгов . Тут работы непочатый край.
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8 час.
Н
Ната
Не удивило, потому что наслушались от краснодарцев, что херсонцы у них часть бутерброда с маслом откусили! Было очень горько! Да и сейчас еще догоняет!
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8 час.
Сергей Туренко
Нужно этих злопыхателей выставлять на открытые площадки с их позицией чтобы жители знали с кем имеют дело и в целях воспитания что такое хорошо и что такое плохо. Пускай хоть один день побудут в Белгороде или приграничных районах где ежедневно не по одному обстрелу с разрушениями и жертвами может тогда мозги немного начнут по-другому работать. Можно на экскурсию свозить вместе с детьми. А на Донбасе люди 10 лет живут при постоянных обстрелах, это никак никого не напрягает? Чем они лучше голожопых с вечеринки, которым наплевать на проблемы своей страны и удовлетворяющих свои похоти.
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6 час.

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