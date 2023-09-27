В Совфеде призвали не реагировать на слова «политических блох» о Калининграде

Не нужно реагировать на слова «политических блох». Таким образом 27 сентября «Известиям» зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов прокомментировал планы Эстонии переименовать Калининград.
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