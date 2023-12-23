Жителям дома в Жуковском вернули дважды начисленные платежи за вывоз мусора

Собственникам отдали более 230 тыс рублей ошибочно начисленного долга.Жителям дома в подмосковном Жуковском вернули дважды начисленные платежи за вывоз мусора, общая сумма возврата составила более 230 тыс рублей, сообщается на сайте правительства региона.
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