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Суд в Москве заочно приговорил к году колонии главреда "Медиазоны Смирнова

Суд в Москве заочно приговорил к году колонии главреда "Медиазоны Смирнова

Мировой суд в Москве заочно приговорил к одному году колонии главного редактора издания «Медиазона» (признана в РФ иностранным агентом) Сергея Смирнова (признан в РФ иностранным агентом).

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