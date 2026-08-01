Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Многодетным семьям в Алтайском крае компенсируют 30% расходов на ЖКУ

Многодетным семьям в Алтайском крае компенсируют 30% расходов на ЖКУ

Компенсация распространяется на основные коммунальные услуги В Министерстве социальной защиты Алтайского края рассказали о мере поддержки многодетных семей: им предоставляется компенсация в размере 30% от расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии