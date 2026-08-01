Многодетным семьям в Алтайском крае компенсируют 30% расходов на ЖКУ

Компенсация распространяется на основные коммунальные услуги В Министерстве социальной защиты Алтайского края рассказали о мере поддержки многодетных семей: им предоставляется компенсация в размере 30% от расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.
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