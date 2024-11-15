Свежий "инсайд" с той стороны фронта. Звучит как бред, но украинцы в это верят Фото: коллаж Царьграда На Украине свежий "инсайд" о бойцах КНДР в России: "Армию Кима стёрли в пыль! Выжил один".
Интриги больше нет, расходимся: "Армию Кима стёрли в пыль! Выжил один"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир м
Колпак с бубенчиком.
Ответить
5 час.
НЗ
Н З
А почему мы должны что-то боятся и кого-то скрывать? Меня больше этот факт интересен.
Ответить
5 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Надо еще китайцев пригласить... миллионов два-пять... ах да, про индийцев не забыть ещё... Всем боевой опыт, новые тактические приёмы с ипользованием "роеых дронов" - может в этом веке ой как пригодиться! Тем более, что украинцы, как я понимаю, на поле битвы практически заканчиваются... всё больше поляки, немцы, французы и амрикосы на той стороне воюют...
Ответить
2 час.
Свежие комментарии