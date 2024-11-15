Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 926 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Мусинова
    "  а женщин побивайте " У них  в  семе сразу высокомерное  отношение к женщинам . Нужно ли нам такое в нашей  культур...Скрепами с ноги в...
  • Валерий Цымбулов
    толерантными надо быть, толерантными. Пусть нас убивают и грабят, а мы должны быть толерантными. Только вот , какая с...Скрепами с ноги в...
  • Александр Зубков
    Директор вообще без мозгов,так же как и этот дебил азер.Скрепами с ноги в...

Интриги больше нет, расходимся: "Армию Кима стёрли в пыль! Выжил один"

Интриги больше нет, расходимся: "Армию Кима стёрли в пыль! Выжил один"

Свежий "инсайд" с той стороны фронта. Звучит как бред, но украинцы в это верят Фото: коллаж Царьграда На Украине свежий "инсайд" о бойцах КНДР в России: "Армию Кима стёрли в пыль! Выжил один".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир м
Колпак с бубенчиком.
Ответить
5 час.
НЗ
Н З
А почему мы должны что-то боятся и кого-то скрывать? Меня больше этот факт интересен.
Ответить
5 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Надо еще китайцев пригласить... миллионов два-пять... ах да, про индийцев не забыть ещё... Всем боевой опыт, новые тактические приёмы с ипользованием &quot;роеых дронов&quot; - может в этом веке ой как пригодиться! Тем более, что украинцы, как я понимаю, на поле битвы практически заканчиваются... всё больше поляки, немцы, французы и амрикосы на той стороне воюют...
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх