Интриги больше нет, расходимся: "Армию Кима стёрли в пыль! Выжил один"

А почему мы должны что-то боятся и кого-то скрывать? Меня больше этот факт интересен.

ВУ

Владимир Уфимцев

Надо еще китайцев пригласить... миллионов два-пять... ах да, про индийцев не забыть ещё... Всем боевой опыт, новые тактические приёмы с ипользованием "роеых дронов" - может в этом веке ой как пригодиться! Тем более, что украинцы, как я понимаю, на поле битвы практически заканчиваются... всё больше поляки, немцы, французы и амрикосы на той стороне воюют...