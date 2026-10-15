В Пермском крае могут пройти съемки комедии «Вышка» с участием Гоши Куценко и Анастасии Талызиной. По сюжету, единственным безопасным местом после захвата Земли рептилоидами становится деревня, куда прибывает молодой пришелец.
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