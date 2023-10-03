Ох, нелёгкая это работа. Охранники Максима Галкина* жалуются на "большую ротацию". В чём причина частой смены телохранителей комика-иноагента?Бывший парламентарий Роман Худяков, ранее сообщавший о возможном возвращении Аллы Пугачёвой на отечественное ТВ, обнародовал новую информацию из эмигрантской жизни звёздной четы.
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