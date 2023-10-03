Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 914 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Александров
    WSJ: Без денег СШ...
  • Ural Karahanow
    А какого ..я чухня в России делает? Гнать с Руси к .б.ням!Финский турист по...
  • Эльдар Алиев
    Царство небесное 🙏🙏🙏 Вечная память Героям 🇷🇺🙏🙏🙏💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐В зоне спецоперац...

Ох, нелёгкая это работа. Охранники Максима Галкина* жалуются на "большую ротацию"

Ох, нелёгкая это работа. Охранники Максима Галкина* жалуются на "большую ротацию"

Ох, нелёгкая это работа. Охранники Максима Галкина* жалуются на "большую ротацию". В чём причина частой смены телохранителей комика-иноагента?Бывший парламентарий Роман Худяков, ранее сообщавший о возможном возвращении Аллы Пугачёвой на отечественное ТВ, обнародовал новую информацию из эмигрантской жизни звёздной четы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх