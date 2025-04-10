Присутствие ВСУ в Курской области за восемь месяцев обошлось Киеву и западным союзникам в $2,4 млрд. Президент России Владимир Путин заявил о завершении разгрома противника, в то время как спецпосланник США отметил критическое положение ВСУ в регионе.