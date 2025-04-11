Космонавт поделился своими впечатлениями от первого полета: «Незабываемый момент»

Сегодня на борту МКС первый и пока единственный космонавт из Красноярского края – Кирилл Песков. Своими пожеланиями сибирскому коллеге поделился с «ФедералПресс» знаменитый российский космонавт-испытатель, Герой России Антон Шкаплеров.
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