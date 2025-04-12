Чемпионат мира:Энтони Хэмилтон совершил потрясающий камбек и вышел в третий раунд квалификации

Энтони Хэмилтон одержал впечатляющую победу над Стивеном Холлуортом, Джимми Уайт проиграл Эшли Карти, Джейми Джонс нанес поражение Жюльену Леклерку во втором квалификационном раунде к Чемпионату мира 2025, сообщает WST Энтони Хэмилтон вырвал победу из рук Стивена Холлуорта и вышел в третий отборочный раунд.